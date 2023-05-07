Bölgenin sağlık üssü olacak

Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, hasta kabulüne hazırlanıyor. Kamu özel sektör işbirliği kapsamında Türkiye'de inşaatına ilk başlanılan şehir hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatı, ortaklardan birinin finans sorunu yaşaması nedeniyle bir süre durdu. Başkan Erdoğan'ın girişimi sonucunda Rönesans İnşaat'ın ortaklığa dahil olmasıyla geçen Eylül ayında yeniden başlayan inşaat, tüm hızıyla sürüyor. Hastanenin son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Şehir Hastanemiz Mayıs ayı içerisinde hasta kabulüne başlayacak. Yedi hastaneden oluşan sağlık kompleksi, şehrimizin tek seferde aldığı en büyük kamu yatırımı özelliğini de taşıyor.1875 yatak kapasitesiyle bölgenin sağlık üssü olacağız" dedi. 330 bin metrekare arsa üzerine kurulan ve Türkiye'deki 4. Büyük Şehir Hastanesi özelliğini taşıyan Gaziantep Şehir Hastanesi; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi,Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümlerinden oluşuyor. Projenin çevreye duyarlı mühendislik yaklaşımı ve enerji tasarrufu çözümleri ile dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikalarından biri olan LEED Gold Sertifika alması planlanıyor. Öte yandan Şehir Hastanesinin yanı sıra Gaziantep'te halen yapımı devam eden bin yataklı 3 hastane inşaatı da devam ediyor. Kentte 600 yataklı 2 hastane de planlandı. Şehir Hastanesi ve bu hastanelerin de girmesiyle birlikte Gaziantep'teki sağlık tesislerine toplamda 3 bin 500 yataklı devasa bir güç hizmete girmiş olacak.