Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak
Giriş Tarihi: 22.7.2023

Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak
Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı, İl Özel İdaresi'nde yapıldı. Toplantıya Vali Kılıç'ın yanı sıra ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile daire müdürleri katıldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 2 yıldır yaşanan heyelan riskine karşı alınacak önlemler de toplantıda değerlendirildi. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün heyelan riskine karşı uzatılacağını açıkladı. Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatımını beton değil; çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
SON DAKİKA | Beşiktaş 2 dakikada 2 transfer açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye-İsrail hattında yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü' iftiralarına yanıt
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA