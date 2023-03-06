Bolu Dağı’nda karla karışık yağmur ve sis etkili oldu

Bu sayede ulaşımda aksama olmadı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 35 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.