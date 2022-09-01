Bolu Kamp Alanları - En İyi Bolu Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Bolu ili sınırları içerisinde çadır kampı yapılabilecek pek çok alan bulunur. Bolu çadır kamp alanları genellikle orman içerisine gizlenmiş ve kalabalıktan uzak, sakin yerlerdir. Bolu kamp alanları, kalabalıktan uzak olduğundan pek çok kampçının gidip kafasını dinlemek istediği gözde kamp alanları arasında yer alır. Bu nedenle kampçılar en iyi çadır kampı yapılacak yerlerin nerede olduğunu, nasıl gidileceğini ve kamp alanının sağladığı imkanlarını bilmek ve bu bilgilere göre gerekli hazırlığı yapmak ister. Peki en güzel Bolu kamp alanları nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar!

Bolu Kamp Alanları

At Yaylası Kamp Alanı: At Yaylası geçmişte Osmanlı Sarayı'nda at yetiştirmek için kullanılan bir yayladır. Bu özelliği nedeni ile diğer yaylalardan ayrılan bu alanda hala atlar bulunmaktadır. Bir diğer özelliği ise şifalı su barındırması olan bu alanda ücretsiz şekilde çadır kampı yapılabilir. Çubuk Gölü Kamp Alanı: Dağların arasında saklanmış küçük bir göl olan Çubuk Gölü, Kayabaşı tepesinden inen bir heyelan sonucunda oluşmuştur. Çam ormanları ile çevrili bu alanda kamp ve piknik yapılmaktadır. Bu alanda kamp çadırlarını istediğiniz yere kurabilir ve alanda bulunan tesisten yemek, tuvalet ve market gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Haccağız Yaylası Kamp Alanı: 1800 rakıma sahip olan bu kamp alanı yemyeşil ormanlık alan içerisinde yer alır. Alanda istediğiniz yere çadır kurabilir ve kamp yapabilirsiniz. Çevrede herhangi bir tesis bulunmadığından ücretsiz olan bu alanda ihtiyaçlarınızı önceden karşılamanız gereklidir. Aladağ Göleti Kamp Alanı: Aladağ Göleti, oldukça düz bir konuma sahip olduğundan bu alanda herhangi bir yere çadır kurmak mümkün.Yakın çevrede tesis bulunmadığı için yiyecek gibi ihtiyaçların önceden temin edilmesi gereklidir. Sarıalan Yaylaları Kamp Alanları: 14 yayladan oluşan ve geniş bir alan üzerinde yer alan Sarıalan Yaylaları'nda trekking, kamp ve piknik yapabilirsiniz. Alana yakın herhangi bir tesis bulunmadığından ihtiyaçlarınızı alana gelmeden önce temin etmeniz gereklidir. Sinekli Yaylası Kamp Alanı: Kamp ve fotoğraf tutkunlarının hayran kalacağı bir kamp alanı olan Sinekli Yaylası'nda çadırınızı herhangi bir yere koymak mümkündür. Su ihtiyacını yakında bulunan çeşmelerden giderebilirsiniz ancak yiyecek ihtiyaçlarınızı gidermek için yakında herhangi bir tesis bulunmaz. Yedigöller Milli Parkı Kamp Alanı: Hem karavan kampı hem de çadır kampı yapmak için oldukça müsait bir alan olan Yedigöller Milli Parkı içerisinde elektrik, su, tuvalet ve yiyecek gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi adına tesisler ve market bulunur. Pürenli Yaylası: Teknolojiden ve kalabalıktan uzak kamp yapmak isteyenlerin genellikle tercih ettiği kamp alanlarından biri Pürenli Yaylasıdır. Pürenli Yaylası ücretsizdir ancak içerisinde bir tesis bulunmadığından temel ihtiyaçlarınızı yaylaya çıkmadan gidermeniz gereklidir.

En İyi Bolu Çadır Kamp Alanları Nerede?