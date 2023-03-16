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Giriş Tarihi: 16.3.2023 19:26

Bolu Valiliği açıkladı: Deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bolu Valiliği 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Bolu Valiliği açıkladı: Deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilik, "Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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Bolu Valiliği açıkladı: Deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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