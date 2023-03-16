Bolu Valiliği açıkladı: Deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Valilik, "Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verdi.
İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir.— T.C. Bolu Valiliği (@boluvaliligi) March 16, 2023
Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.