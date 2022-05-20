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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:43 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:54

Bolu’da 895 adet uyuşturucu ele geçirildi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da 895 adet uyuşturucu ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban üzerinde durdurulan bir araçta 895 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul yolunun en işlek geçiş noktalarından biri olan ilimizde uyuşturucuya geçit vermiyor. Narkotik ekipleri, uyuşturucu Madde Bulundurma ve Ticaretinin Önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda otoban üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada 895 adet ecstasy hap ele geçirdi. Konu ile alakalı 24 yaşındaki şoför Fahri Ş. ve 24 yaşındaki şoför Samet E. uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Bolu’da 895 adet uyuşturucu ele geçirildi
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