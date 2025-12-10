Bolu’da bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Büyükcami Mahallesi Kutlular Sokak'taki, üst katı otel olarak kullanılan 5 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Elektrik panosundan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İŞ MERKEZİNDE HASAR OLUŞTU
Yangında iş merkezinde hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.