Bolu’da bir iş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:26

Bolu'da bir iş merkezinin kazan dairesindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası iş merkezinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Büyükcami Mahallesi Kutlular Sokak'taki, üst katı otel olarak kullanılan 5 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Elektrik panosundan dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

İŞ MERKEZİNDE HASAR OLUŞTU

Yangında iş merkezinde hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

