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Giriş Tarihi: 14.4.2022 14:12

Bolu'da öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

DHA
Bolu’da öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Bolu Belediye Meclisi'nin, öğrenci ulaşım ücretlerini 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltmesini protesto etti. Öğrenciler, zamların geri alınmasını istedi.

Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda özel halk otobüslerinde öğrenci ulaşım ücretlerinin 3 lira 75 kuruştan 5 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındı. Karar, öğrencilerin tepkisini çekti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aktivite merkezi önünde toplanan bir grup öğrenci, ellerinde 'Ulaşım hakkımız engellenemez, zamlar geri alınsın' yazılı pankartla kararı protesto etti. Öğrenciler, sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.

Ulaşım zammının geri alınmasını isteyen öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Taha Furkan Canik, "Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz" dedi.

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Bolu'da öğrencilerden ulaşım zammı protestosu
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