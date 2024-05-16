Bolu’da suyu kirletenlere taviz yok

Bolu'nun su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin su kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilerek, geleceğe yönelik stratejiler ve planlamalar ele alındı. Toplantıya Bolu Valisi Erkan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, suyun kirlenmesine neden olabilecek kişi ve şirketlere taviz verilmemesi konusunda tüm birimlere talimat verdi. Bolu'da temiz su kaynaklarının sürdürülebilmesi için yapılan toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, "Bizim ciddi şekilde tedbir ortaya koyup, kim kirletiyorsa bunun mutlaka karşısına çıkıp, gerekli tedbirleri alarak bunu önlememiz gerekiyor. Bütün birim amirlerinden de beklediğim konu; doğaya ilişkin, su kaynaklarımıza ve kirliliğe ilişkin hiçbir taviz vermeyin arkadaşlar. Bu haktır, vebaldir" dedi. İHA