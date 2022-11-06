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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Bolu’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 32 yaralı

ENES GÜNEŞ
Bolu’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 32 yaralı
Bolu'da bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Feci kaza dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. 37 yolcusuyla İstanbul yönüne giden otobüs, sürücüsü Doğan K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, yolculardan Ayşe Özdemir (69) ile Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 32 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "3 vefat var, Allah rahmet eylesin. Otobüs yolun sağındaki bariyerlere sürtmüş. Bariyerleri kırarak devrilmiş" diye konuştu. Bu arada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 27'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Bolu’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 32 yaralı
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