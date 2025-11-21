Borç tartışmasında acı son

Konya'da hayvancılıkla uğraşan baba ve oğlu alacakverecek meselesinden çıkan tartışmada uğradıkları silahlı saldırı sonucu baba Hasan Acıman (55) hayatını kaybederken oğlu Emin Acıman (27) yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen Nevzat K. (66) ve oğlu Recep K. (32) ise suç aletleri ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çumra ilçesi Gökhüyük Mahallesi'nde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Acıman ailesi, iddiaya göre Nevzat K. ile hayvan alışverişi yaptı. Bu alışverişten alacağı bulunduğu öğrenilen Hasan Acıman ve oğlu Emin Acıman, paralarını alabilmek için Nevzat K.'nın evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönmesiyle Nevzat K. ve oğlu Recep K., Hasan Acıman ve oğluna ateş açtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan Acıman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri şüpheli Nevzat K. ve oğlu Recep K'yı ise suç aletleri ile kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ileri süren Recep K.'nın 17 yaşındayken bir cinayet olayına daha karıştığı öğrenildi.