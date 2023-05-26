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Giriş Tarihi: 26.5.2023 12:43 Son Güncelleme: 26.5.2023 12:49

Borçlar silinecek diyenlerin belediyesi esnafa ödeme yapmıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de kredi kartı borçlarının faizlerinin silineceğini vaadetti.

ABBAS ÇAKAR
Borçlar silinecek diyenlerin belediyesi esnafa ödeme yapmıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez SMS'le oy istedi. Kılıçdaroğlu vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, "Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek" dedi. AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Semih Furkan Koç da konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

ESNAFA BORÇ ÖDEMİYOR

Semih Furkan Koç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu kredi kartı borçlarının faizlerini sileceğini söylediği mesajlar gönderiyor. CHP'li İzmit Belediyesi daha esnafa olan borçlarını ödeyemiyor. Siz kim borç ödemek kim? Önce İzmit'te esnafa olan borcunuzu ödeyin! Vatandaş siz iktidar olursanız maaş dahi alamayacağının farkında. Ziya Paşanın'da söylediği gibi "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde."

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Borçlar silinecek diyenlerin belediyesi esnafa ödeme yapmıyor
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