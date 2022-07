Boris Johnson kimdir, aslen nereli, Türk mü? Boris Johnson dedesi kim, nereli, neden öldü?

BORIS JOHNSON KİMDİR?

19 Haziran 1964 tarihinde ABD'de doğan İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık başbakanıdır. Londra Eski Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı oldu ve 2016 yılına kadar görevini sürdürdü. Theresa May tarafından 2016 yılında Dışişleri Bakanı oldu ve 2018 yılına kadar görevinin başında kaldı.