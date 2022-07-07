Boris Johnson kimdir, aslen nereli, Türk mü? Boris Johnson dedesi kim, nereli, neden öldü?

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın istifa etmesi bekleniyor. Kabinesinde yaşanan istifa krizi sonrası herkes başbakanın istifa etmesini istiyor. Kökeni Türkiye'ye kadar olan Boris Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını vatandaşlar yöneltiyor. Döneminde Brexit olmasıyla dikkatleri üzerini çeken Boris Johnson dedesi kim, nereli? İşte Birleşik Krallık Başbakanı hayatı ve biyografisi!
19 Haziran 1964 tarihinde ABD'de doğan İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık başbakanıdır. Londra Eski Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu.
Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.
1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı oldu ve 2016 yılına kadar görevini sürdürdü. Theresa May tarafından 2016 yılında Dışişleri Bakanı oldu ve 2018 yılına kadar görevinin başında kaldı.
23 Temmuz 2019'da, Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir.
12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher'dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etti.
Birleşik Krallık Başbakanlığına geldiğinde ilk iş olarak Brexit anlaşmasını yürürlüğe soktu. Yapılan oylamada 234'e karşı 358 oyla anlaşma kabul edildi. 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı.
Koronavirüs başlangıcında ağır bir şekilde koronavirüse yakalandı ve bir süre yoğun bakımda kaldı.
Boris Johnson'ın dedesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'dır. Johnson'ın ailesinin kökeni Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzanır.
Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, annesi Charlotte Johnson'dır. Stanley Johnson, 1940 yılında Osman Kemal Wilfred Johnson ve Irene Williams çocuğu olarak Penzance, Cornwall'da doğdu.
Boris Johnson'ın büyük büyükdedesi Ali Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Ankara Hükûmeti, İstanbul polisinden Ali Kemal'in tutuklanıp yargılanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istedi. 4 Kasım 2022 günü Ali Kemal, berber dükkanından kaçırılarak İstiklal Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Ankara'ya götürüldü.
Ali Kemal, bunun yerine, İzmit'te bölge kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'ya teslim edildi. Nurettin Paşa ile görüştükten sonra dışarı çıkarken kumandanlık karargahı önünde toplanan ahali tarafından linç edildi. Kafası çekiçlerle ve taşlarla kırılarak öldürüldü. Çıplak vücudu ayaklarına ip bağlanılarak gezdirildi.