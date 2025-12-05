Bornova da satıyor: 42 taşınmazı aynı gün satacak

İzmir'in tek borçsuz ilçe belediyesi de borç batağına saplandı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bornova Belediyesini partilisi Mustafa İduğ'dan borçsuz devir alan CHP'li Ömer Eşki, belediyeyi içine düştüğü darboğazdan kurtarmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti. Eşki'nin talimatı ile ilçe sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 42 taşınmaz satış listesine kondu. Taşınmazlar açık ihale yerine kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde ilçe belediyesinin kasasına 641 milyon liralık kaynak aktarılacak.

KİRALANACAKLAR ARASINDA UMUMİ TUVALET DE VAR

Bornova Belediyesi aynı gün içlerinde umumi tuvalet ve kahvehanenin de bulunduğu 8 taşınmazını da ihale ile kiraya verecek. Kiralama ihalesi satış ihalesinin aksine açık teklif usulü gerçekleştirilecek.

İHALELER 18 ARALIK'TA YAPILACAK

İhaleler, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Satış ihaleleri sabah saat 09.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Kiralama ihaleleri ise 16.20'den sonra açık artırma usulüyle yapılacak. Kiralamalar 3 yıllık süreyle yapılacak. Yıllık kira bedelleri için 60 bin TL ile 240 bin TL arasında değişen muhammen bedeller belirlendi.

EN YÜKSEK BEDEL 110 MİLYON TL

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedele sahip parsel, Pınarbaşı-Gürpınar Mahallesi'nde yer alan 5 bin 257 metrekarelik arsa oldu. Söz konusu arsa için belirlenen muhammen bedel 110 milyon TL. Aynı bölgede 53 milyon TL, 65 milyon TL ve 30 milyon TL seviyelerinde başka büyük parseller de bulunuyor.

KASAYA 641 MİLYON KAYNAK AKTARILACAK

Satış listesine konan taşınmazlar Bornova'nın Altındağ, Ergene, Gürpınar, Işıklar, Kemalpaşa, Naldöken, Yaka, Kayadibi, Çamiçi ve Karaçam mahallelerinde yer alıyor. Arsa, tarla, avlulu ev ve iş yeri statüsündeki taşınmazların satışından en az 641 milyon lira gelir elde edilmesi planlanıyor.