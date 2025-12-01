Borsa manipülasyonu operasyonunda yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tespit edilen paylaşımlar sonrası operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. SPK tarafından hazırlanan raporlarda, bir Uşak Seramik A.Ş. şirketine ait pay piyasasında normalin dışında anlık fiyat ve işlem hacmi hareketleri tespit edildi. İncelemelerde, sosyal medya üzerinden SPK'nın resmi açıklamalarını taklit eden sahte hesaplarla yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildiği, böylece hisse üzerinde yapay yükseliş veya düşüş yaratıldığı belirlendi. Manipülatif paylaşımların ardından hissede oluşan suni dalgalanmalardan faydalanan şüphelilerin, küçük yatırımcıların zarar etmesine yol açtığı ortaya çıktı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dijital materyaller, çok sayıda telefon hattı, sahte sosyal medya hesaplarının erişim bilgileri ve manipülasyon sürecine dair notlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında İstanbul ve Diyarbakır'da faaliyet gösterdiği tespit edilen Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 YILDA 9 AYRI BORSA OPERASYONU



Borsadaki manipülatörlere yönelik sadece bu yıl 9 ayrı operasyon yapıldı. Aralarında Hasan M. , 'Hektor' olarak piyasada tanınan Hikmet Y. ve ekibine yönelik yapılan operasyonlar bunlardan sadece biriydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, borsada küçük yatırımcının zarar görmemesi için ilgili kurumlarla kurduğu koordinasyonun sürdüğü, savcılığa ulaşan mağdurların şikayetlerinin de hassasiyetle soruşturulduğu öğrenildi.