Borsa manipülasyonunda Gökhan Gönül gözaltında

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hissesinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen 25 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve bir yetenek yarışması ile adını duyuran illüzyonist Aref Ghafouri'nin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eşzamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilere, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlaması yöneltiliyor.Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu öğrenildi. 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemleri devam ediyor.Soruşturma kapsamında, BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldı. Yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edildi.