Borsada manipülasyona 6 tutuklama

Yatırımcıları sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden yanıltan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) adına paylaşım yaparak hisse fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz hafta yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. SPK tarafından hazırlanan raporlarda, bir Uşak Seramik A.Ş. şirketine ait pay piyasasında normalin dışında anlık fiyat ve işlem hacmi hareketleri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan aralarında Çiğdem Meto'nun da olduğu 6 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.