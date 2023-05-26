Boş diye eline aldığı tüfek ateş alınca boynundan vurulup öldü

Alınan bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla otururken kendisine ait pompalı tüfeği eline aldı. Silahı boş sanan Hasret kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BOŞ DİYE SİLAHLA OYNAMIŞ

Olay anında Hasret'in yanında bulunan görgü tanığı arkadaşı A.Ç. ise polis ekiplerine, arkadaşının silahla oynadığını, silahı boş sandığını ancak ateş alıp yaralandığını anlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret'in cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.