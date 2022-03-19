Boşandığı eşini öldüren kocaya ağır müebbet

KARABÜK'TE 2 yıl önce boşandığı eski eşi Vildan Akkaya'yı çalıştığı işyerinde başına silahla ateş ederek öldüren Aydın Yılmaz (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay 12 Mart 2020'de Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akkaya, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik ve şiddet nedeniyle Yılmaz'dan boşandı. Akkaya'nın çalıştığı işyerine giden Yılmaz, genç kadını ateş ederek öldürdü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Yılmaz, karar duruşmasında çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Anne Fatma Akkaya, kızının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Yavrumu çok özledim, 2 sene oldu kızım öleli. Bu cezayı hak etti. İçim çok rahatladı" dedi.