Haberler Yaşam Haberleri Boşandığı eşini öldüren kocaya ağır müebbet
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Boşandığı eşini öldüren kocaya ağır müebbet

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Boşandığı eşini öldüren kocaya ağır müebbet
KARABÜK'TE 2 yıl önce boşandığı eski eşi Vildan Akkaya'yı çalıştığı işyerinde başına silahla ateş ederek öldüren Aydın Yılmaz (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay 12 Mart 2020'de Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akkaya, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik ve şiddet nedeniyle Yılmaz'dan boşandı. Akkaya'nın çalıştığı işyerine giden Yılmaz, genç kadını ateş ederek öldürdü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Yılmaz, karar duruşmasında çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Anne Fatma Akkaya, kızının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Yavrumu çok özledim, 2 sene oldu kızım öleli. Bu cezayı hak etti. İçim çok rahatladı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
TÜGVA'ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı! Murat Ongun, Ankara Kuşu ve Oda TV detayı dikkat çekti
Antalya'da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
AVM otoparkında sevgilisini öldürüp intihar etmişti... Korkunç olaydan önce bu mektubu bırakmış
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: 19 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşandığı eşini öldüren kocaya ağır müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA