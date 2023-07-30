Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla katletti

Ankara Nallıhan'a bağlı Çayırhan Mahallesi'nde yaşayan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan U.Ç. (29), önceki gece boşanma aşamasındaki eşi Suzan Ç. (26) ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. U.Ç., 4 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuğunun annesini göğsünden bıçaklarken, arbede sırasında kendisi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan U.Ç. hastaneye kaldırıldı.Anne Safiye Gideroğlu (53) kızının işten geldiği sırada maden işçisi olan eşi tarafından öldürüldüğünü anlatarak, "Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi. Kızımı durmadan tehdit etti. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Suçsuz yere benim kızımı nasıl öldürür? Bayramda köye geldiklerinde durup dururken kızımı dövdü. Araları düzelir diye şikâyetçi olmadık. Kızımın hayalleri vardı" dedi. Suzan Ç.'nin kız kardeşi Y.G. de eniştesinin daha önce diğer kız kardeşine de tacizde bulunduğunu, ablasına da şiddet uyguladığını iddia etti. Y.G., "Mesaj olarak ve fiziksel olarak bize de daha önce sarkıntılıkta bulundu. Karakolda şikâyetimiz de var" diye konuştu.