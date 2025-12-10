Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.