Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:46

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi Ayşenur B.'yi (25) 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
  • ABONE OL

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

bosanma-asamasindaki-esini-cocugunun-gozu-onunde-bicakladi-1765374366292.gif (1532×927)

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz