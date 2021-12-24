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Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:18 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:33

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı aldıran karısı Fatma Çakır'ı sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan koca Ali Çakır, polise teslim oldu.

Merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çakır (45), kocası Ali Çakır (47) hakkında evden uzaklaştırma kararı çıkarttı. Karısının eve başka bir erkek alarak kendisini aldattığını iddia eden Ali Çakır, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Çakır'ı sokak ortasında bıçakla yaraladı. Göğüs ve bacak kısmından bir çık kez bıçaklanan Fatma Çakır ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fatma Çakır olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Çakır ise olayın ardından İldem Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Ali Çakır eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını belirtirken, Fatma Çakır'ın ise hayata tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
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