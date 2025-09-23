Antalya’da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi: Savunması ’pes’ dedirtti!

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Cinayet, geçen yıl Antalya'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Savaş Temirhanoğulları, iddiaya göre evine zorla girdiği eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla ateş ederek 9 kurşunla öldürdü. Olay sırasında yanında olduğu belirtilen Fikret İnal da "müşterek fail" sıfatıyla yargılanırken, cumhuriyet savcısı, birleşen dosyada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanık Savaş Temirhanoğulları'nın, cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet istemine ek olarak "silahla tehdit ve hakaret" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.