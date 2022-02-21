Boşanmak isteyen eşini çalıştığı okulda katletti

Ankara’da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülsüm Kuyar, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil koca, kayıplara karışt
Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.
HASTANEDE CAN VERDİ
Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülsüm Uyar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.