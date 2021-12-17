Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

İstanbul Bayrampaşa'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı 2 Nisan tarihinde, sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Okan Taş ile tarafların avukatları hazır bulundu.