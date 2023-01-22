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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti
Kırşehır'de cinnet getiren özel harekat polisi Hüseyin Yılmaz (33), kendi gibi polis memuru olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) silahla vurarak öldürdü. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Aslı Yılmaz ile konuşmak için kente geldi. Çift Ahi Evran Mahallesindeki bir kafenin önünde buluşarak bir süre konuştu. Aslı Yılmaz, kocasının barışma teklifini kabul etmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Hüseyin Yılmaz, beylik tabancasıyla Aslı Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu.



10 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
Vücuduna 10 kurşun isabet eden Aslı Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı silahla kendini başından vuran Hüseyin Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yılmaz, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Aslı Yılmaz'ın cesedi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti
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