‘Boşboğaz’ın telefon trafiği

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından tamamlanan soruşturma kapsamında fezleke hazırlandı. Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in soruşturmada ismi geçenlerle toplamda 1568 telefon trafiği gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı. İddianamede 18 şüpheli için ceza istendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Kemal Zengin, "Söylediklerim tamamen boşboğazlık. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" dedi.