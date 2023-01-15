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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Bosnalı Lana’dan Türk doktorlara teşekkür

Bosnalı Lana’dan Türk doktorlara teşekkür
Doğuştan 'Nörojen mesane' hastalığı bulunan Bosna Hersek'li Lana Hasanicevic (12), idrarını tutamadığı için ailesine bağımlı şekilde yaşıyordu. Aynı zamanda 'kuyruk sokumu tümörü' de bulunan Lana, tedavi için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da bir özel hastanede gerçekleşen 14 saatlik ameliyatla sağlığına kavuşan Bosnalı kız sağlık ekibine teşekkür etti. Operasyonda böbrekten gelen üreter boruları mesane içine yerleştirilerek idrar kaçağı kapatıldı. Kalın bağırsaktan idrarın boşaltmasını sağlayacak yol yapıldı. DHA

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Bosnalı Lana’dan Türk doktorlara teşekkür
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