BOTAŞ Silivri tesisinde kontrollü gaz çıkışı ve yanma işlemi yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü'nde kontrollü gaz çıkışı ve yanma işlemi yapıldığı belirtilerek, tesiste işletme ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, tesiste dün 14.20 civarında ünitelerin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir ünitenin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı, bu sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılmasının (venti) gerçekleştiği aktarıldı. İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesislerinin kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, çalışmalar sırasında tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ve tesisin işletilmesi ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi.