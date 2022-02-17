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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:31 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:10

Boya için evine çağırdığı Recep Sazak’ı bıçaklayarak öldüren Özlem Şin’in kardeşi konuştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boya için evine çağırdığı Recep Sazak’ı bıçaklayarak öldüren Özlem Şin’in kardeşi konuştu

Pendik'te evini boyaması için çağırdığı Recep Sazak isimli şahıs tarafından tecavüz girişiminde bulunduğu iddasıyla cinayet işleyen 2 çocuk annesi Özlem Şin’nin kız kardeşi Gülay Yaman, ablasının kendini korumak amaçlı cinayet işlediğini, mağdur olduğunu kaydetti.

GÜLAY YAMAN: "ABLAM MAĞDUR, KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde, 13 Şubat pazar günü saat 23.00 sıralarında bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Özlem. Ş. evini boyatmak için Recep Sazak'tan yardım talebinde bulundu. Akşam saatlerinde Özlem Ş.'nin evine gelen Sazak, iddiaya göre bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Özlem Ş.'nin ellerini bağladı. Recep Sazak'ın, odada Özlem Ş.'ye cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmesi üzerine çıkan arbedede Özlem Ş., Recep Sazak'ı bıçaklayarak öldürdü.

Recep Sazak, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybederken Özlem Ş. de gözaltına alındı. Cinayet sonrası Özlem Ş. verdiği ifadesinde bıçak tehdidiyle taciz edildiğini ve Sazak'ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ABLAMI BIÇAKLA TEHDİT EDİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Ablasının evine boyama amaçlı çağrılan şahıs tarafından cinsel saldırı gerçekleşmesi sonucu cinayet işlemek zorunda kaldığını belirten Gülay Yaman, "Ablam sitede kapıcılık yapan ve boya işlerini yapan Recep Sazak'ın evini uygun ücret karşılığında boyaması için ricada bulunmuş. Fakat bu kasten adam yaralama ve çocuğa cinsel istismardan ceza almış şahıs akşam saatlerinde eve gelip kaç kutu boya gerektiğini görmek için eve giriyor. Beraberinde de gazete kağıdına sarılı bıçakla ablamı tehdit edip soyunmasını istiyor. Direnince de elini kolunu bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuş. Ablam kaçmaya kurtulmaya çalışmış ama başaramamış. Sonra da üzerine çullandığında bıçağı kapıp saplamış. Ablamın elini kabloyla bağlamış. Cinayetten sonra kapıyı açtığında bileklerindeki kablo izleri de mevcut. Ablam cinayet işlemiş fakat cinsel saldırıya uğradığı için kendini korumak için cinayet işlemiştir." dedi.

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Boya için evine çağırdığı Recep Sazak’ı bıçaklayarak öldüren Özlem Şin’in kardeşi konuştu
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