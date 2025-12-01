Boya ve vernikten sonra evlerinizi havalandırın

Türkiye son haftalarda art arda yaşanan zehirlenme vakalarıyla sarsıldı. İstanbul'da tatil için konaklayan Böcek Ailesi'nin, otelde yapılan usulsüz ilaçlama sonucu hayatını kaybetmesi, kimyasal kaynaklı zehirlenmelere yönelik endişeleri artırdı. Bu olayın hemen ardından Muğla'da 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın evdeki ahşapların verniklenmesi sonrası ölümü, şüpheleri evlerdeki "görünmez tehlikeye" çekti. SABAH'a konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli uyarılarda bulundu. Çokiçli, "Kış aylarında yapılan tadilatlarda, boya ve verniklerin yüksek ısıya maruz kalmaması gerekiyor. Evler, işlem sonrası mutlaka havalandırılmalı" diye konuştu. Çokiçli, "Isıyla birleşen kimyasallar zehirli gaz saçıyor. Vernik, boya gibi kimyasal maddeler yüksek ısıya maruz kalınca zehirli gazlar açığa çıkar. Zehirli gazlar hayalet gibi yok olabiliyor" dedi.Böcek ailesi faciasının ardından Neslinur'un ölümü, "ev içi kimyasal güvenliği" konusunu Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirdi. Şimdi tüm gözler, Ankara Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nden çıkacak o kritik raporda. Çıkacak sonuç, evlerimizde kullandığımız tadilat ve ilaçlama ürünlerine dair denetimlerin sil baştan gözden geçirilmesine neden olacak.