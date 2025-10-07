Böyle vicdansızlık görülmedi! Dövdü, bıçakladı, boğmaya çalıştı

Şahinbey ilçesinin Beştepe Mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı karısını tekme tokat dövdü. Dakikalarca kadını darp eden şahıs daha sonra talihsiz kadını bıçakladı. Onca işkenceye rağmen kadının ölmediğini gören cani bu kez kadını boğarak öldürmeye çalıştı. Evden gelen sesler üzerine komşular durumu polise bildirdi.

Polisin geldiğini anlayan saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Tuğba B. (34) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.