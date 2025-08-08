Haberler Yaşam Haberleri Böyle vurdumduymazlık görülmedi! Çay içip film izler gibi orman yangınını seyrettiler
Giriş Tarihi: 8.8.2025 00:33 Son Güncelleme: 8.8.2025 00:35

Karabük’teki orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, kamp saldalyelerinde yangını izleyen vatandaşlar ise dikkat çekti.

Arıcak köyü mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayınlan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar geldi.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

