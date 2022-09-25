Bozulan araca yardıma giden Uzman Çavuş’a kamyonet çarptı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Rize'nin İyidere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen olayda Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), aracı bozulan bir vatandaşın aracını iteklemeye yardım ederken arkadan gelen bir kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.





Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Osman Özsoy, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İyidere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli evli Uzman Çavuş Özsoy, bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit düştü. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.