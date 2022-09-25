Haberler Yaşam Haberleri Bozulan araca yardıma giden Uzman Çavuş’a kamyonet çarptı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
Giriş Tarihi: 25.9.2022 12:01 Son Güncelleme: 25.9.2022 13:47

Bozulan araca yardıma giden Uzman Çavuş’a kamyonet çarptı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Rize’de yaşanan kazada aracı bozulan vatandaşın aracını yolda iteklemeye yardımcı olan Uzman Çavuş Osman Özsoy (30)’a arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Çavuş Özsoy sabah saatlerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü  gözaltına alındı. Evli olan  Şehit Özsoy için bugün (Pazar) saat: 15.00’ te Rize İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine gönderilecek.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Bozulan araca yardıma giden Uzman Çavuş’a kamyonet çarptı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Rize'nin İyidere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen olayda Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), aracı bozulan bir vatandaşın aracını iteklemeye yardım ederken arkadan gelen bir kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.



Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Osman Özsoy, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İyidere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli evli Uzman Çavuş Özsoy, bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit düştü. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Bozulan araca yardıma giden Uzman Çavuş’a kamyonet çarptı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
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