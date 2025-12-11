Brann - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maç saati ve muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 8 puanı yakalayan Fenerbahçe grubunda 20. sırada yer alıyor. Sarı lacivertli takım, bugün Norveç'in Bergen kentinde çıkacağı deplasman maçında 3 puan almayı hedefliyor. Peki, Brann - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;
BRANN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Dyngeland, Fredrik Knud, Japhet Sery, Jakob Sorensen, Helland, Ulrik Mathisen, Gudmundsson, Dragsnes, Niklas Castro, Noah Holm, Emil Kornvig.
Ederson, Oğuz, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.
EN-NESYRİ YENİDEN 11'DE
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek.