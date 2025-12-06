Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB kalan maçları ve puan durumu!

Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe, grubun kritik maçında Brann ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar fikstür detaylarını, maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

BRANN-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.