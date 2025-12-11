Haberler Yaşam Haberleri Brann hangi ülkenin takımı, nerenin? Fenerbahçe'nin rakibi SK Brann'ın başarıları
Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:39

Brann hangi ülkenin takımı, nerenin? Fenerbahçe'nin rakibi SK Brann'ın başarıları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında bugün kritik bir maça çıkıyor. Sarı-Lacivertlilerin rakibi olan SK Brann, Türk futbolseverler tarafından yakından tanınmak isteniyor. Brann hangi ülkenin takımı ve nerenin? Norveç futbolunun köklü temsilcilerinden olan Brann’ın tarihi, başarıları ve Fenerbahçe maçı öncesi son durumu merak ediliyor. İşte detaylar:

Brann hangi ülkenin takımı, nerenin? Fenerbahçe’nin rakibi SK Brann’ın başarıları
  • ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesinde, Kuzey ekibi SK Brann ile kozlarını paylaşıyor. Norveç futbolunun geleneksel temsilcilerinden olan Brann, Avrupa arenasında her zaman sürpriz yapma potansiyeli taşıyan bir ekip olarak biliniyor. Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibini tanımak, hem maçın taktiksel analizi hem de Norveç futbol kültürü hakkında bilgi edinmek açısından önem taşıyor.

BRANN NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulan futbol kulübüdür. Maçlarını Brann Stadı'nda yapmaktadır. 2006 yılında maçlarındaki ortalama 16,707 seyirciye oynamıştır ve kulüp Norveç genelinde bu alanda birincidir.

Ekim 2007'de kazanılan şampiyonluk ise kulübün 1963 yılından beri kazandığı ilk şampiyonluktur. Kulübün taraftar grubuna Bataljonen yani "Tabur" ismiyle hitap edilir.

SK BRANN BAŞARILARI

Eliteserien:

Şampiyonluk (3): 1961-62, 1963, 2007

İkincilik (5): 1951-52, 1975, 1997, 2000, 2006

Norgesmesterskapet:

Şampiyonluk (7): 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004, 2023

İkincilik (8): 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999

UEFA Kupa Galipleri Kupası:

Çeyrek final (1): 1996-97

UEFA Kupası:

Gruplara kalma (1): 2007-08

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Brann hangi ülkenin takımı, nerenin? Fenerbahçe'nin rakibi SK Brann'ın başarıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz