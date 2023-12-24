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Giriş Tarihi: 25.12.2023

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Tekirdağ Süleymanpaşa’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı öğrencileri glutensiz ürünler yaparak her gün kentteki 250 çölyak hastasına ulaştırıyor

AA
Bravo çocuklar
Tekirdağ'da lise öğrencileri, glütensiz ürünler yaparak her gün kentteki 250 çölyak hastasına ulaştırıyor.
Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki sonucu ince bağırsakta bozulmaya neden olan çölyak hastalığı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesinde 5 ay önce çölyak farkındalığını artırmak, glütensiz beslenme ürünlerinin çeşitliliğini ve bulunabilirliğini sağlamak amacıyla Çölyak Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi açıldı. Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı öğrencileri, bu atölyede çölyak hastalarından gelen siparişlere göre her gün özel gıdalar hazırlıyor. Usta öğreticilerin gözetiminde yapılan ekmek, kek gibi 15 farklı ürün, 250 çölyak hastasına ulaştırılıyor.



Okulun Müdürü Oğuz Günaçan, geleceğin aşçılarının yetiştiği okulda öğrencilerin, aldıkları eğitimleri yemek yaparak pratiğe döktüğünü söyledi. Atölyede öğrencilerin çok güzel ürünler çıkarttığını ifade eden Günaçan, "Çölyak hastalarının, bizlerin günlük hayatta çok severek tükettiğimiz ekmek, makarna, kraker, bisküvi, kek, pasta, bu tür ürünleri hayatlarından çıkartmaları gerekiyor veya alternatif unlarla yapılmış olanları tüketmeleri gerekiyor. Burası, çölyak hastalarımızın yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla tahsisi ve donatımı yapılarak bizlere teslim edildi" dedi.
Günaçan, atölyenin açılışının ardından Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ile yaptıkları görüşmelerde kentte 250 çölyak hastasının olduğunu belirlediklerini anlattı. Günaçan, "Tekirdağ genelindeki tüm hastalarımızın buradan siparişlerini alıyoruz. Bu siparişleri onların istedikleri şekil ve çeşitliliğe göre onlara ulaştırıyoruz. Bu sayede çölyak hastalarımızın yaşam kalitelerini iyileştirmiş bu ürünlere de erişmelerini kolaylaştırmış bulunuyoruz. Haftalık nöbet programımız var. Her hafta farklı öğrenciler geliyor. Bu sayede glütensiz ürünlerle ilgili reçetelerin hazırlanması yapılmasında öğrencilerimiz rol alıyorlar" diye konuştu.
Öğrencilerden Rana Mechmet de çölyak hastalarının bulmakta zorlandığı ürünleri yapmaktan mutlu olduğunu aktardı.

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