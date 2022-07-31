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Giriş Tarihi: 1.8.2022

Bravo Muhammet

Konya Seydişehir’de doğuştan spastik engelli Muhammet Uzun 3 üniversite bitirdi, 2 şiir kitabı yazdı. Muhtarlığa adaylığını koyan Uzun fahri zabıtalık bile yaptı. Şu an bir üniversitenin öğrenci işlerinde çalışan Uzun ‘Engellilerin önünü açarsanız yapamacakları şey yok’ diyor

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Bravo Muhammet
Konya Seydişehir'de doğuştan spastik engelli Muhammet Uzun, tüm engellere rağmen 3 üniversite bitirdi, 2 şiir kitabı yazdı. Muhtarlığa adaylığını koyan Uzun fahri zabıtalık bile yaptı. Şu an bir fakültenin öğrenci işlerinde çalışan Uzun 'Engellilerin önünü açarsanız yapamacakları şey yok' diyor. Seydişehir ilçesinde yaşayan Muhammet Uzun, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü. Spastik engelli olarak dünyaya gelen Uzun, bu engelini hiç dert etmedi ve hayallerinin peşinden gitti.



'HAYATA ASLA KÜSMEYİN'
Uzun, açıköğretimde adalet, işletme ve kamu yönetimi bölümlerini bitirdi. Azmiyle birçok şeyi başaran Muhammet Uzun, 2011 ve 2015 yıllarında iki şiir kitabı çıkardı. Bununla da yetinmeyen Uzun, 2019 yerel seçimlerinde tüm cesaretini toplayıp muhtar adayı bile oldu. Kısa bir süre önce Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrenci işleri birimine göreve başlayan Muhammet Uzun bunun içinde çok mutlu olduğunu söyledi.



Uzun, "Hayal ettik nasip oldu ve yaşıyoruz. Engellilerin önünü açtıkları müddetçe yapamayacakları bir şey yok. Hayata küsmeden, hayallerinin peşinden gidilirse bunlar bir bir gerçeğe dönüşür. Lütfen engellilere saygı duyalım ve bir engelde sizler olmayın" diye konuştu.

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