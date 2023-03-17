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Giriş Tarihi: 18.3.2023

‘Bu acıya nasıl dayanacağım’

Depremde Çökükoğlu ailesinin iki katlı evi yıkıldı. Annesi, babası ve 3 çocuğu ile kendisi 5 saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem Çökükoğlu: Eşim ve 5 aylık oğlum öldü. Bu acıya nasıl dayanacağım

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
‘Bu acıya nasıl dayanacağım’
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yakalanan Çökükoğlu ailesinin 2 katlı evi yıkıldı. Enkazdan Muharrem Çökükoğlu'nun (30) babası Ökkeş (66), annesi Suna (64) ile çocukları Mehmet (6), Suna (5) ve Ökkeş (3) sağ olarak çıkarıldı. Eşi Aslı ve 5 aylık oğlu Yusuf Çökükoğlu ise hayatını kaybetti. Muharrem Çökükoğlu yaşadıklarını SABAH'a anlattı:



"Büyük oğlum Mehmet, annem ve babamla aynı odada uyuyordu. Diğer oğlum Ökkeş, kızım Suna ve 5 aylık bebeğimle aynı odadaydık. Eşim çocuklarımın üzerine siper oldu. Ben de oğlumun ve annemin yanına gittim. Bina bir anda yıkıldı. Eşim ve 5 aylık bebeğimin üzerine beton blok düştü. Merdivenler yıkılmıştı. Yaklaşık 5 saat enkazda kaldık. Önce delik şeklinde duvar açıldı.



Oradan annem, babam, çocuklarım Mehmet, Suna, Ökkeş ile çıktık. Eşim ve 5 aylık yavrum hayatını kaybetti. Aile fotoğraflarımızın olduğu cep telefonlarımız ve anılarımız enkaz altında kaldı. Şimdi devletimiz sayesinde konteynerde yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu acıya nasıl dayanacağım, bilmiyorum." Ökkeş Çökükoğlu ise "66 yaşındayım böyle şiddetli ve yıkıcı bir depremi ne duydum ne yaşadım. Enkazdan çıkarıldık ama gelinim ve en küçük torunumu kurtaramadık" dedi.

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