Bu dönem vatandaşın hizmeti kıyaslama dönemi olacak

Pendik'te gecekondu dönüşümünde hak sahipleri için inşa edilen Harmandere Konutları 2'nci etap anahtar teslim töreni yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve konut sahipleri katıldı.



Gecekondu bölgesinde ikamet eden vatandaşların mağduriyetini gidermek üzere inşa edilen, 3 bloklu 178 evden oluşan ve yaklaşık 2.5 yılda tamamlanan Harmandere konutlarının hak sahipleri Reşit Yıldız, Mustafa Değirmenci, Nuriye Irmak, Kenan Kara anahtarlarını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve protokolün elinden aldı. Yapılan anahtar teslim töreninin ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin öncülüğünde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve protokol örnek konutları gezdi.

'HEMŞERİLERİMİZ, BU DEĞİŞİMİ KIYASLAMA İMKANI BULACAKTIR'



Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Büyükşehir ile ilgili şunu söylüyorum. Yolun yarısı gitti. Kaldı yarısı, kalan yarısını da izleyelim bakalım. Vatandaş İstanbul'da bir tercih yaptı. Onun tercihinin başımızın üzerinde yeri vardır. Belki de bu tercih bizim için bir fırsattır. İstanbul için bir fırsattır. Neden söylüyorum? 25 yıl gönül belediyeciliği ile bu değişimi 94 öncesi unutuldu. Bu değişimi kıyaslama imkanı bulacaktır. İstanbul'da AK Parti belediyeciliği nasıldı, hemşehrilerine nasıl hizmet ediyordu? Nasıl anlayışla çalışıyordu? Nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyordu. Şimdi nasıl, bunu kıyaslama, gözünüzün önüne getirme fırsatı verdi. Tabii ki bunu değerlendirecek İstanbul ve kararını 2024'de ona göre verecektir. Bu hizmetler, bu dönüşümler burada durmuyor, devam edecek. Önemli olan dönüşümü yapmak değil, yapılan işin de vatandaşın içine sinmesi" diye konuştu.



'REKLAM BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNDEN FAZLA'



KİPTAŞ'ın AK Parti döneminde yılda 4 bin konut ürettiğini yeni İBB yönetiminin yılda 20 bin konut üretme sözünü vermesine rağmen yerine getirmediğini dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe programda yaptığı konuşmada, "AK Parti döneminde KİPTAŞ'ın gerek sosyal konut, gerek dönüşüm, gerek farklı projelerle, ortalama yılda ürettiği konut sayısı 4 bin. Yani her yıl dört bin tane konut üretmişiz farklı şeylerde. İçinde sosyal konutu var. Kentsel dönüşüm var. Bugünkü İBB yönetimi bizim 4 binlik hızımızı 20 bine çıkaracağını söyledi. Dedi ki 'ben yılda 20 bin konut yapacağım. Şimdi söylüyorum 2 buçuk yılda, bizim hızımızla gitseydiniz, 10 bin konut yapmanız lazımdı. Kendi iddia ettiğiniz hıza göre de 50 bin konut yapmanız lazım. Lütfen gösterin. İstanbul'un en büyük kulesi olan Çamlıca kulesine çıkıp baktım KİPTAŞ'ın yaptığı 50 bin evi arıyorum hala. Bulan varsa bana söylesin. Veya bizim hızımızla 10 bin konutu arıyorum, onu da göremedim. Ama 2022 bütçesinde, İBB'nin bütçesinde sosyal konuta ayrılan para 12 milyon TL, kentsel dönüşüme yani depreme ayırdığı para 492 Milyon TL. İkisini topladığınızda 500 milyon TL yapıyor. Ama reklama ayırdığı para 849 milyon TL. Demek ki reklam çok daha sorunlu bir alan İstanbul'da ki onu çözmeye çalışıyorlar" dedi.



'2023'TE CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ'



2023'te büyük zaferden sonra 2024'te de İstanbul'un yeniden AK Parti belediyeciliği tanışacağını vurgulayan Kabaktepe, sözlerini şu şekilde tamamladı: Burada 39 ilçemizin bir tanesi, Büyükşehrinkiyle karşılaştırdığımızda İBB'nin bütçesinin 100'de 1'ine sahip olan bir AK Parti belediyesinin hizmet ve eser üretme noktasındaki 20 yıldır İstanbul'daki gösterdiğimiz başarının bir nişanesini daha açıyoruz. Reisimizin dediği gibi durmak yok, yola devam edeceğiz. 2023'te büyük zaferi Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'da yeniden başkan yapacağımıza inanıyorum. 2024'te de İstanbul'da bu toplama yönetimi, bu guguk kuşu siyaseti yapanları, bu köpük belediyeciliğini, bu merdiven belediyeciliğinin yerine, yeniden AK Parti belediyeciliğine İstanbul'un geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



'AK PARTİ DÖNEMİNDE TAMAMLANAN 432 KONUTU İBB HALA TESLİM ETMEDİ'



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hak sahiplerine 432 konutu vermemesi üzerine çağrıda bulundu. Başkan Cin, "Biz bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirirken başka bir konu maalesef gündemimizde olmaya devam ediyor. AK Parti dönemde Pendik'te kamu alanında kalan gecekonduların tasfiyesiyle ilgili gecekondu sahipleriyle yapılan görüşmeler neticesinde Büyükşehir tarafından yapılan 432 tane dairenin 2.5 yıl önce bitmiş olmasına rağmen, 2.5 yıldan beri buraların gecekonduların sahiplerine tahsis edilmiyor. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi bu gecekondu sahiplerine bitmiş olan dairelerin tahsisi ile ilgili direncini maalesef gösteriyor. Biz buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gecekondu sahiplerine verilmek üzere sizden önceki dönemde yapılmış 432 konutu sahiplerine teslim ediniz. Anlamsız bir direnişle Pendik'teki dönüşüme zarar vermeyiniz" diye konuştu.



KİPTAŞ RUHSAT ALMADI



KİPTAŞ'ın Pendik'te yaptığı fahiş fiyatlı konutlar için Pendik Belediyesi'nden ruhsat alınmadığına da değinen Başkan Cin, sözlerini şu şekilde tamamladı: Yine maalesef gündemde olan başka bir konuyu da burada ifade etmek isterim. Pendik'imizde ilk Büyükşehirin iştiraki olan KİPTAŞ'ın Pendik'te yapmak istediği gelir getirici bir proje var. Bu proje yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alanı olan 894 tane bağımsız bölümden oluşan bir ticari alan. Maalesef daha önceki dönemlerde ilçe belediyesinden ruhsat alınarak bu tür faaliyetlerin, inşai faaliyetlerin yapıldığını bildiğimiz halde burayla ilgili Büyükşehir Belediyesinin bize bilgi veya ruhsat almasıyla ilgili hiçbir talebi olmadı."