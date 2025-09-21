Bu festivalde çocuklar uçaklara dokunuyor: Pilot olup uçak sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar anısına başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesiyle küçük çocuklar uçaklara dokunuyor. Binlerce minik hayatında ilk kez uçakları bu kadar yakından gördü, hatta onlara dokundu ve içine binip gezdi.

Minikler artırılmış gerçeklik gözlükleri ile uçakları bir pilotun gözünden görüp deneyimledi. Çocuklar için inanılmaz bir görsel şölen olan festival gidenlerin ayaklarını yerden kesiyor. Annesi babası ağabeyi ya da ablasıyla gelen yüzlerce çocuktan birisi olan 6 yaşındaki Çağın; "İlk defa uçakları bu kadar yakından görüyorum. Kocaman olduklarını düşünmüyordum. Havada gördüklerim çok küçüktü. Pilot olup uçak kullanmak istiyorum. Burası harika bir yer lunapark gibi" dedi.

ROBOTLARA SELAM VERMEYİ UNUTMAYIN

Festivale gidenler sadece uçakları görmekle de kalmıyor. Her an yanınızdan bir robot geçebilir onlara selam verirseniz elinizi sıkıp size selam veriyorlar. Savunma sanayisinden kullanılan robot köpekler size pati uzatabilir. Teknoloji ile çocukları gençleri bir araya getiren sayısız yarışma ve şampiyonaları buluşturan festival her geçen gün yeni bir Teknofest çocuğu yetiştiriyor.