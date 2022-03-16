Haberler Yaşam Haberleri Bu gece Berat Kandili
Giriş Tarihi: 17.3.2022

Bu gece Berat Kandili

Bu gece Berat Kandili

Ramazan ayının müjdecisi olan, rahmet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili bu gece idrak edilecek

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Berat Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beratın Kur'an-ı Kerim'de "suçsuzluk" ve "kurtuluş belgesi", hadislerde ise günahlardan kurtulma anlamlarına geldiğini söyledi. Hz. Muhammed'in berat gecesini ibadetle geçirmeyi, gündüzünde ise oruç tutmayı tavsiye ettiğini ifade eden Kapukaya, Hz. Muhammed'in Berat gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlanacağını buyurduğunu dile getirdi. Allah'ın Berat gecesinde kullarının kendisine dua etmesi ve yakınlaşmasını istediğini anımsatan Kapukaya, "Berat gecesi bir rahmet ve mağfiret gecesidir" dedi. Berat'ın ramazan ayının habercisi olduğunu aktaran Kapukaya, "Berat gecesi ramazan öncesi bir eşiktir ve insanlara bir uyarıdır. Bu gece, insanlara ramazan ayının geldiğini ihtar eden bir gecedir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
Son dakika: Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklamaları!
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
Recep Sert'e yüz nakli yapılmıştı! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu gece Berat Kandili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA