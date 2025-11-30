Genelde iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı en son 17 Kasım'da gerçekleşti. Yeni haftada yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın yine birbirinden önemli maddeleri bulunuyor. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SON KABİNE TOPLANTISINDA MASADA NELER VARD?
17 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"KAZANIN NEDENİ İNCELEME SONUCUNDA GÖRÜLECEK"
Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olay mahallinin güvenliğinin sağlanması konusunda iş birliği içinde hareket ettiler. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Uçağın enkazına kısa sürede ulaştık.
Kahraman askerlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen OGM'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Allah'tan rahmet diliyorum.
Kazanın nedeni inceleme sonucunda görülecek.
"GENÇLERİMİZİN HER ALANDA İYİ YETİŞMESİ İÇİN CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ"
Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize sürekli yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız iki haftayı dolu dolu geçirdik. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken, biz gençlerimiz geleceğimizdir anlayışıyla onların her alanda iyi yetişmesi için cansiperane çalışıyoruz.
Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi ve ekonomik kalkınmanın ivme kazanması için üzerimize düşeni yapmaktan geri kalmayacağız.
Savunma sanayiinde dünyada üst lige çıktık. İHA ve SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Tek parti zihniyetinin devlet ile millet arasında ördüğü duvarları, reformlarla ortadan kaldırdık.
KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?
Kabine Toplantısı her iki haftada bir yapılıyor. Son yapılan toplantı 17 Kasım'da gerçekleşti. Yeni haftada Kabine'nin toplanması bekleniyor.