Genelde iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı en son 17 Kasım'da gerçekleşti. Yeni haftada yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın yine birbirinden önemli maddeleri bulunuyor. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?