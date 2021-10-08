Bu ilk saldırısı değilmiş! Eşini öldüren cani bakın kim çıktı?

2009 yılında yaşanan olayda Yahya Yılmaz. dönemin Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekle saldırmıştı. Saldırının ardından Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Yahya Y. Özdemir'in kendisini tehdit ettiği için böyle bir olaya giriştiğini söylemişti.

Özdemir ise olayı şöyle anlatmıştı: "Belediyeye geldiğimde yaklaşık 10 yıldır tanıdığım esnaf bana pompalı tüfekle ateş etti. Ben de hemen içeriye kaçtım. Şahıs benim arkamdan içeri koştu."