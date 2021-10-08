Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu ilk saldırısı değilmiş! Eşini öldüren cani bakın kim çıktı?
Giriş Tarihi: 8.10.2021 20:44

Bu ilk saldırısı değilmiş! Eşini öldüren cani bakın kim çıktı?

MEHMET AL MEHMET AL

Oba Mahallesi’nde eski eşini bıçaklayarak öldüren ve ardından pompalı tüfekle kafasına ateş eden Yahya Y’nin dönemin Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir’e silahla saldıran kişi olduğu ortaya çıktı.

2009 yılında yaşanan olayda Yahya Yılmaz. dönemin Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekle saldırmıştı. Saldırının ardından Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Yahya Y. Özdemir'in kendisini tehdit ettiği için böyle bir olaya giriştiğini söylemişti.

Özdemir ise olayı şöyle anlatmıştı: "Belediyeye geldiğimde yaklaşık 10 yıldır tanıdığım esnaf bana pompalı tüfekle ateş etti. Ben de hemen içeriye kaçtım. Şahıs benim arkamdan içeri koştu."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu ilk saldırısı değilmiş! Eşini öldüren cani bakın kim çıktı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA