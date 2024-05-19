Bu kez, bir hukuk doçentini dolandırdılar

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Akman'a 444 ile başlayan bir numaradan "Hesabınızı takibe aldık, şifrenizi kesinlikle değiştirmeyin" talimatı geldi. Akman ne olduğunu anlamaya çalışırken ise bir süre sonra 'Kayıt yaptırın' mesajı geldi. Bunun üzerine banka hesabını kontrol ettiğinde hesabındaki 1 milyon 400 bin liranın çekildiğini fark etti. Polis incelemesinde dolandırıcıların Akman'ın SİM kartını kopyaladığı, takibi yapılamaması için de yurtdışından getirilen cep telefonuna takılıp, hesabın boşaltıldığı değerlendirdi.