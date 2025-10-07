Bu kez gerçekten öldü

Konya'da 14 yıl önce bisiklet kazasında ölen kişiyle karıştırılan ve daha sonra ölmediği ortaya çıkan Durmuş Çıplak (86), 2 ay önce aynı yerde bisikletten düşüp yaralandı. Beyin kanaması geçiren Çıplak, önceki gün yaşamını yitirdi. Konya'nın Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletle seyir halinde olan bir vatandaş, kamyonun altında kalıp hayatını kaybetti. Kazada yüzü tanınmayacak hale gelen kişinin Durmuş Çıplak olduğu zannedilmişti. Durmuş Çıplak, dün öğle namazına müteakip toprağa verildi.