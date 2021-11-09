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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Bu kıraathane Türkiye’de tek

Bu kıraathane Türkiye’de tek
PENDİK Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlar için kurduğu Vefa Kıraathanesi, Türkiye'de alanında ilk oldu. Hobi atölyelerinde kendilerini geliştiren vatandaşlar, gezilere katılıyor, sağlık hizmeti alıyorlar. Gönüllü gençlerin katılımıyla faaliyet gösteren kıraathanede yaş günleri kutlamaları, kadınların mantı günleri, geziler, sağlık hizmetleri, seminer ve konferanslarla dini sohbetler yapılıyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından hayata geçirilen projede 2 gün erkeklere, 3 gün kadınlara özel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Servisle evlerinden alınan vatandaşlar yine evlerine servislerle bırakılıyor.
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Bu kıraathane Türkiye’de tek
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