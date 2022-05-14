Bu köprüyü çok ‘beğendik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Temmuz 2020'de açılan Van- Tatvan-Bitlis ile Siirt- Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı üzerindeki Beğendik (Botan) Köprüsü, bölge halkına konforlu bir seyahat imkânı sağlıyor.Bölgede vatandaşların seyahat konforu ile ulaşımını daha iyi hale getirmek amacıyla Siirt'te Botan Çayı üzerinde yapımına 2014'te başlanan ancak terör örgütü PKK'nın engellemek amacıyla düzenlediği saldırıları nedeniyle yapımı 6 yılda tamamlanan Türkiye'nin en yüksek köprüsü, Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresini 5 saatten 2 saate düştü. 450 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde ve 165 metre yüksekliğe sahip 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olma özelliğini de taşıyan Beğendik (Botan) Köprüsü, yüksek standartlı yol sayesinde bölgeye yapılan en önemli yatırımlar arasında yer alıyor.Köprünün bölgede devletin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten vatandaşlardan Süleyman Ayhan, seyyar satıcı olması nedeniyle köprüyü sık bir şekilde kullandığını söyledi. Ulaşımın eski dönemlerde çok sıkıntılı geçtiğine, özellikle kış aylarında çok sayıda kazaların yaşandığına dikkat çeken Ayhan, "Siirt'ten Pervari'ye daha önce yaklaşık 2 saatte gittiğimiz bu yoldan şu anda 20 dakikada gidip gelme imkânına kavuştuk. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" dedi.Bölgede arıcılık işiyle uğraştığını ve Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşadığını belirten Ahmet Yaldız ise, eski yoldan bırakın otomobili, traktörle dahi gidilemediğini söyledi. Köprüden önce gidecekleri yere varmak için dar dağlık ve patika olan yolları kullanmak zorunda olduklarına dikkat çeken Yaldız, "Köprü ile birlikte artık ulaşım çok rahat ve konforlu hale geldi. Zaman ve yakıttan da tasarruf etmemize neden olan köprüyü yapanlara bölge halkı olarak minnettarız" ifadelerini kullandı.