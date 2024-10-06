Bu köyün kalbi gökyüzünden görünüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuşbakışı görünümüyle dikkat çekiyor.Köyün bu benzersiz yapısı, Google Earth üzerinden mahalle sakinleri tarafından keşfedildi. 258 nüfuslu Sulhiye Mahallesi Muhtarı Recai Demircan, köylerinin bu doğal güzelliğinin sonradan olmadığını söyledi. Köyün drone ile çekilen görüntülerinde evler ve köy yollarının insan kalbi ve çevresindeki atar ve toplardamarlara benzemesi dikkat çekti. Demircan, "Bu tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün iyi kalpliliği yansımış" dedi.